Cene kukuruza i soje nastavile rast, pšenica u padu. Kako se trgovalo ove nedelje?

Na tržištu soje došlo je do primetnog povećanja aktivnosti u odnosu na prethodni period, te je ona činila čak 20 odsto ukupnog prometa ove nedelje.

Tržište je ove sedmice bilo mirnije u odnosu na prethodnu nedelju, uz ukupan promet od 4.961 tone robe, što predstavlja pad od 41,19 odsto u odnosu na sedam dana ranije. Ukupna finansijska vrednost prometa dostigla je 179.631.480,00 dinara. Cene kukuruza i soje su nastavile rast i ove nedelje, a pšenica je bila dominantna kultura u trgovanju.

Kukuruz – 20,75 din/kg bez PDV-a

Na tržištu kukuruza primetna je smanjena aktivnost učesnika u odnosu na prethodnu nedelju. Tokom cele sedmice tražnja je bila slaba, a u ponudi se i dalje mahom nalazio kukuruz bez analize na aflatoksin. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,50 do 21,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pariteta. Ponder cena iznosila je 20,75 din/kg bez PDV-a (22,83 din/kg sa PDV-om), te se rast cene nastavio i ove nedelje (+1,28 odsto). Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 22,30 din/kg bez PDV-a. Kukuruz je ove sedmice činio 18 odsto nedeljnog prometa.

Pala cena pšenice

Na tržištu pšenice aktivnost se beležila na strani ponude, dok je tražnja bila izuzetno slaba. Uprkos tome, ona je ove nedelje bila primarna kultura u trgovanju, čineći 31 odsto ukupnog nedeljnog prometa. Kupoprodajni ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 24,00 do 25,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta.

Ponder cena iznosila je 24,24 din/kg bez PDV-a (26,67 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan negativan trend cene od 1,08 odsto.

Pojačano trgovanje sojom

Na tržištu soje došlo je do primetnog povećanja aktivnosti u odnosu na prethodni period, te je ona činila čak 20 odsto ukupnog prometa ove nedelje. Sojinim zrnom trgovalo se u cenovnom rasponu od 58,00 do 58,20 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 58,09 din/kg bez PDV-a (63,90 din/kg sa PDV-om), te je cena zabeležila rast od 4,66 odsto u odnosu na poslednji upoređujući podatak.

Dosta aktivnosti zabeleženo je i na tržištu mineralnih đubriva, a fokus učesnika na tržištu je bio usmeren na UREU. Ona je prometovana u cenovnom rasponu od 48,75 do 51,10 din/kg (415 do 435 €/t) bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja i pariteta. Pored UREE, prometovan je i AN, ruski, u pakovanju 25/1 po ceni od 41,70 din/kg (355 €/t) bez PDV-a.

I na tržištu stočnog ječma došlo je do blagog povećanja aktivnosti u odnosu na prethodnu nedelju. Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 25,50 do 26,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta, uz silazni trend cene kako je nedelja odmicala. Od ostalih roba, trgovalo se još i suncokretovom sačmom po ceni od 26,60 din/kg bez PDV-a

Produktna berza od 20. do 24. januara

Aleksandar Krkobabić