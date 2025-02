Nizak intezitet aktivnosti gripa (Video)

Prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ u Srbiji je zabeleženo 7.618 slučajeva oboljenja sličnih gripu, u periodu od 6. do 12. januara. Kako navode u saopštenju „rеgistruје sе nizаk intеnzitеt акtivnоsti virusа gripа i široka gеоgrаfskа rаsprоstrаnjеnоst“. Pored više okruga u kojima je do sada potvrđen grip ove nedelje je u Zavodu za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici potvrđen i prvi slučaj gripa u Sremu i to baš u ovom gradu.