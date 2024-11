Danas je Sveti apostol i jevanđelist Matej

preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog apostola i jevanđelistu Mateja. Ovaj praznik, posvećen jednom od dvanaestorice apostola, upisan je u crkveni kalendar podebljanim slovom, a svečari a uzimaju za krsnu slavu. Sveti apostol Matej je napisao redosledom u Svetom pismu Novoga zaveta prvo jevanđelje, Sveto jevanđelje po Mateju, te se naziva i jevanđelist Matej.

Sveti apostol Matej bio je u službi Rimljana kao carinik (tada je carinik bio ono što je danas poreznik) u Kapernaumu. Kada ga je Isus Hristos pozvao da mu bude učenik, ostavio je sve i pošao za Njim. Primivši Svetog Duha, Matej je propovedao Jevanđelje u Partiji, Midiji i Etiopiji.

Greh i pokajanje jednog kneza

U Etiopiji je postavio za episkopa svog sledbenika Platona i povukao se u politvenu samoću u goru, gde mu se javio Gospod. Krstio je ženu i sina kneza te zemlje, zbog čega se knez veoma naljutio i poslao stražu da ga dovede na sud.

Na sajtu SPC stoji navedeno:

“Vojnici odoše i vratiše se knezu govoreći, da čuše glas Matejev ali ga nikako ne mogoše očima videti. Tada knez posla drugu stražu. Kada se i ova straža približi apostolu, ovoga oblista svetlost nebeska, tako silna, da vojnici ne mogoše u njega gledati, no ispunjeni strahom baciše oružje i vratiše se. Tada knez sam pođe. Približivši se sv. Mateju, zasija od ovoga takav blesak, da knez na jedanput oslepi. No apostol sveti beše milostiva srca: on se pomoli Bogu, i knez progleda, – nažalost, progleda samo telesnim očima ali ne i duhovnim. On uhvati sv. Mateja i stavi ga na ljute muke. Naime, u dva maha ložaše veliki oganj na prsima njegovim. No sila Gospodnja sačuva ga živa i nepovređena. Tada se apostol pomoli Bogu i predade duh svoj Bogu. Knez naredi te i telo mučenikovo položiše u olovni sanduk i baciše u more.”

Svetitelj se u snu javio Platonu i rekao mu o svom telu i sanduku i episkop ode i iznese sanduk sa telom apostola. Pokajavši se kada je video ovo čudo, knez se i sam krstio i primio ime Mateja. Po smrti episkopa Platona, Mateja se, posle sna u kome mu se javio apostol Matej, primio za novog episkopa u Etiopiji.

Sveti apostol Matej je napisao Jevanđelje na jevrejskom jeziku, koje je kasnije prevedeno na grčki i na grčkom došlo do nas, a ono na jevrejskom se izgubilo. Nikada nije jeo meso, već se hranio samo povrćem i voćem.

Redakcija