Mitrovačka komunalna preduzeća rade na saniranju štete (Foto)

Gradska komunalna preduzeća „Komunalije“ i „Vodovod“ u okviru svojih nadležnosti danas rade na saniranju štete nastale tokom jučerašnjeg kraćeg nevremena na području Grada Sremska Mitrovica. Zajednička akcija ova dva preduzeća podrazumeva uklanjanje granja i lišća sa puteva i trotoara koje obavlja JKP „Komunalije, dok se JKP „Vodovod“ bavi čišćenjem i ispiranjem atmosferske kanalizacije. Reč je o preventivnoj meri sa ciljem da se predupredi zagušenje kanalizacije zbog lišća i drugih nečistoća, ukoliko dođe do većih padavina. Ova akcija obavlja se na svim označenim, kritičnim mestima, za koje je procenjeno da mogu da imaju najviše problema sa zagušenjem. To su centar grada, Ulica Kralja Petra I, Bulevar Konstantina Velikog, kao i stambena naselja Matije Huđi, Orao, Stari most i druge lokacije. Ovaj posao će biti nastavljen i narednih dana.