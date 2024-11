U toku prodaja karata za festival “Zlatni žir”

preuzeta fotografija

Od 20. novembra počinje festival “Zlatni žir” koji se po prvi put održava u Sremskoj Mitrovici u rekonstruisanom pozorištu “Dobrica Milutinović”. U toku je prodaja karata. Cena pojedinačnih karata je 500 rsd, a za najvernije gledaoce obezbeđen je paket karata po ceni od 2000 rsd, a mogu se kupiti na biletarnici pozorišta „Dobrica Milutinović” radnim danima od 10 do 17h, subotom od 10 do 15h i tokom festivala od 12 do 20h.

Katarina Perić Jovanović