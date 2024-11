Kreativna radionica “Budi Rimljanin”

U prostorijama Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici sutra 18. novembra organizuje se kreativna radionica “Budi Rimljanin” za školarce od 5. do 8. razreda. Radionica će se održati u dva termina: od 10.00 do 11.00 časova i od 12.00 do 13.00 časova u grupama od po petnaest učenika. Cilj radionice je da se učenicima približi proces nastanka knjige.

Katarina Perić Jovanović