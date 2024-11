Radno vreme Doma zdravlja Inđija za praznik

preuzeta fotografija

Dežurstvo u Domu zdravlja “Dr Milorad – Mika Pavlović” Inđija uvodi se za Dan državnog praznikau ponedeljak 11. novembra 2024. godine prema sledećem rasporedu:

PEDIJATRIJA : od 07:00 do 14:00 časova;

OPŠTA MEDICINA INĐIJA: od 07:00 do 14:00 časova;

STOMATOLOGIJA INĐIJA: od 07:00 do 13:00 časova;

APOTEKA U INĐIJI: od 07:00 do 14:00 časova;

SLUŽBA KUĆNE NEGE INĐIJA – podela terapije na terenu: od 07:00 do 17:00 časova;

SLUŽBA KUĆNE NEGE BEŠKA – podela terapije na terenu: od 07:00 do 12:00 časova;

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI – PUNKT INĐIJA I PUNKT BEŠKA dežura 24 časa.