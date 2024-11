Radno vreme sremskomitrovačkog Doma zdravlja za praznik

Služba opšte medicine Doma zdravlja Sremska Mitrovica u ponedeljak radi izmenjenim režimom. Ambulanta opšte medicine III, poznatija kao Dispanzer na Savi radiće od 07 do 20 časova. Zdravstvena zaštita dece pružaće se u Službi za zdravstvenu zaštitu predškolske dece od 7 do 20 časova. Stomatološka zdravstvena zaštita od 7 do 14 časova, dok će Služba Hitne medicinske pomoći pružati zdravstvene usluge 24 časa dnevno.

Dejana Kovačević