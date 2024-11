Grejni dan za praznik od 07 do 22 časa

JKP “Toplifikacija” obaveštava svoje korisnike da će na dan državnog praznika 11.11.2024. vršiti isporuku toplotne energije u periodu od 7 do 22h , kao i to da će dežurna služba raditi u periodu od 6 do 22h.

Katarina Perić Jovanović