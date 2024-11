Inspekcija utvrđuje okolnosti pucanja cevi (Video)

Još uvek se uvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do pucanja cevi na Bulevaru Konstantina Velikog, koja je pre dva dana izazvala prekid u snabdevanju vodom u delovima Sremske Mitrovice i Šašinaca. Kako je rekao gradonačelnik Branislav Nedimović koji je te večeri bio sa radnicima Vodovoda na terenu postoji sumnja da je do havarije došlo usled delovanja jednog investitora u tom delu grada. To sada utvrđuje građevinska inspekcija, kaže Nedimović.