Od danas obavezne zimske gume

preuzeta fotografija

Od danas 1. novembra pa sve do 1. aprila, kako je to propisano Zakonom o bezbednosti saobraćaja, počinje obavezna zakonska upotreba zimske opreme u koju spadaju zimske gume, lanci za gume, kao i sredstva za odmrzavanje stakala i brava. Tolerancija postoji ukoliko nema zadržanog snega i leda na kolovozu. Za nepoštovanje propisanih pravila može vas očekivati kazna od 10.000 do 20.000 dinara, ako ste odgovorno lice kazna je od 6.000 do 50.000 dinara, dok je kazna za pravno lice u rasponu od 60.000 do čak 800.000 dinara!

Marina Vujin