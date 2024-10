Nedeljni izveštaj sa Produktne berze (Video)

U nedelji za nama primarno mesto u trgovanju ponovo je zauzeo kukuruz, dok je sojino zrno ove nedelje izostalo iz trgovanja. Preko Produktne berze prometovano je 3.075,00 tona roba, 13,89% više nego prethodne sedmice, ukupne finansijske vrednosti 71.239.000,00 dinara. Cene pšenice i kukuruza zabeležile su rast.

Tržište kukuruza je, kao i prethodne dve nedelje, bilo najdinamičnije. Tokom čitave sedmice, ponuda je uglavnom obuhvatala kukuruz bez analize na aflatoksin, dok je tražnja pretežno bila usmerena na kukuruz sa analizom. Takođe, i ove nedelje je bilo primetno interesovanje izvoznika za ovu žitaricu. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 19,40 do 20,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 19,63 din/kg bez PDV-a (21,59 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan rast cene od 2,17%. Berzanski ugovori na paritetu CPT luka zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,40 do 20,50 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa kukuruz je učestvovao sa 58% udela, sa 1.800,00 tona prometovane robe.

Tokom početka nedelje na tržištu pšenice je bilo dosta aktivnosti, ali je primetan bio cenovni spred ponude i tražnje koji se zadržao do kraja sedmice i koji je otežavao zaključenje berzanskih ugovora. Krajem nedelje došlo je do pada aktivnosti na ovom tržištu, pri čemu je primetan bio cenovni rast i ponude i tražnje u odnosu na prethodne dane. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 21,50 do 22,30 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 22,00 din/kg bez PDV-a (24,20 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu nedelju primetan rast cene od 5,36%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor sa preuzimanjem od 14. 10. 2024. godine po ceni od 22,50 din/kg bez PDV-a. Za razliku od prethodne sedmice, kada je pšenica izostala iz trgovanja, ove nedelje ona je činila 41% prometa.

Tržište soje je takođe početkom sedmice beležilo povećanje aktivnosti. Ponuda je tokom cele nedelje bila veća od tražnje, osim poslednjeg radnog dana u nedelji kada je potpuno izostala. U ponudi se nalazila domaća i uvozna soja hrvatskog porekla, ali zbog slabog interesovanja kupaca nije došlo do zaključenja kupoprodajnih ugovora.

Kada je u pitanju stočni ječam, ponuda se tokom nedelje kretala od 20,30 do 21,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta, ali ova ponuda nije naišla na odgovor kupaca.

Od ostalih roba, trgovalo se još i mineralnim đubrivom u formulaciji NPK 15:15:15 u pakovanju 25/1 po ceni od 49,91 din/kg bez PDV-a (425 €/t bez PDV-a).

Aleksandar Krkobabić