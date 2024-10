U subotu “Centar bez automobila-kroz Sirmijum na biciklu” (Video)

preuzeta fotografija

U Sremskoj Mitrovici u nedelju 6. okotobra doći će do privremne obustave saobraćaja u periodu od 10 do 13 časova zbog biciklističke trke ,,Centar bez automobila- kroz Sirmijum na biciklu“. Promena saobraćajnog režima važiće za ulicu Vuka Karadžića (od raskrnice sa Parobradskom ulicom do kružne raskrnice ,,Carska palata“) Šećer Sokak i Trg Svetog Stefana Okuplanje je od 10 časova na Trgu Ćire Milekića, a postioce očekuju sledeće aktivnosti.

Kristina Bojić