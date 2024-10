U toku prijave za likovnu smotru

I dalje traju prijave za Smotru likovnog stvaralaštva amatera koja će se 10. oktobra održati po 21. put u Sremskoj Mitrovici u Galeriji “Lazar Vozarević”. Ova smotra je prilika da lokalni umetnici pokažu svoje radove i to pod uslovom da ti radovi nisu stariji od dve godine i da do sada nisu izlagani na ovoj smotri. Radovi moraju biti u galerijskom formatu, a na poleđini rada potrebno je upisati sve relevantne podatke. Prijave traju do 5. oktobra.

Katarina Perić Jovanović