U sredu bez vode Kuzmin, Martinci i deo Laćarka

preuzeta fotografija

Zbog hitne intervencije na vodovodnoj mreži, u sredu, 2. oktobra 2024. godine, u vremenu od 9 do 12 sati doći će do prekida u vodosnabdevanju u Kuzminu i Martincima, kao i delu Ulice 1. novembar u Laćarku (od Cerske – neparna strana i od Partizanske – parna strana, ka Generalnom kanalu). Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode, obaveštavaju iz mitrovačkog “Vodovoda”.