Mitrovčani kroz “Participativno budžetiranje” učestvuju u kreiranju budžeta Grada

Od 30. septembra do 5. oktobra Mitrovčani imaju mogućnost da slanjem svojih predloga učestvuju u kreiranju budžeta Grada za narednu godinu. Svoje predloge projekata mogu dostaviti u Gradskom uslužnom centru na adresi Svetog Dimitrija 13, u prostorijama mesne zajednice kao i na e-meil adresu biramstafinansiram2025@sremskamitrovica.org.rs. Građani mogu da šalju predloge projekta ukupne vrednosti do 5 miliona dinara, a glasanje će se obaviti od 9. do 17. oktobra.

Katarina Perić Jovanović