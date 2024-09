“Toplifikacija” spremna za grejnu sezonu

Mitrovačka “Toplifikacija” je spremna za isporuku toplotne energije od 15. oktobra, kada zvanično počinje grejna sezona, potvrđeno je Sremskoj televiziji u tom preduzeću. Remont sistema je uspešno završen, kao i tople probe. Podsećamo, grejna sezona počinje 15. oktobra i traje do 15. aprila, a izuzetno, u periodu od 1. oktobra do 14.oktobra i od 16. aprila do 3. maja, objekti se greju u dane za koje u poslednjoj prognozi prethodnog da ili u prvoj prognozi tog dana RHMZ prognozira temperaturu manju od 12 Celzijusovih stepeni. Ove grejne sezone grejanje je u Sremskoj Mitrovici jeftinije za 10 odsto.

Redakcija