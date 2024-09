Smotra likovnog stvaralaštva

preuzeta fotografija

Ustanova za negovanje kulture “Srem” organizuje 21. Smotru likovnog stvaralaštva amatera Grada Sremska Mitrovica. Kako organizatori napominju, na Gradskoj izložbi, jedan autor može da učestvuje najviše sa dva rada, pod uslovom da ti radovi nisu stariji od dve godine i da do sada nisu učestvovali na smotri. Radovi se donose u prostorije Ustanove za negovanje kulture „Srem“, Stari Šor 92, Sremska Mitrovica do petka 5. oktobra, u vremenskom periodu od 8.00 do 13.00 sati. Otvaranje izložbe zakazano je za 10. oktobar u 19 časova u Galeriji “Lazar Vozarević”.

