Zatvaranje ulica u subotu

Aktuelno Vesti Ruma | September 20, 2024

Zbog održavanja Rumskog polumaratona u subotu 21. septembra u različitim vremeskim intervalima biće zatvrene sledeće ulice:

U VREMENU OD 15:00 DO 19:00 ČASOVA BIĆE ZATVORENE SLEDEĆE ULICE:

START – GRADSKI TRG / ORLOVIĆEVA ULICA (NASPRAM BROJA 4) > PRVOMAJSKA > MOŠE PIJADE > JEZERSKA > 7. VOJVOĐANSKE BRIGADE > LENJINOVA > TIVOLSKA > VUKA KARADŽIĆA (PREMA VOGNJU) –> VUKA KARADŽIĆA (PREMA CENTRU) > GLAVNA >CILJ GRADSKI TRG (ORLOVIĆEVA ULICA).

U VREMENU OD 12:00 DO 20:00 ČASOVA BIĆE ZATVORENA ORLOVIĆEVA ULICA U DELU OD GLAVNE DO VELJKA DUGOŠEVIĆA.

NAPOMENA:

TOKOM ODRŽAVANJA SAME TRKE VRŠIĆE SE PROPUŠTANJE VOZILA NA SLEDEĆIM RASKRSNICAMA:

      15. MAJA > 15. AVGUSTA SA ORLOVIĆEVOM

      VLADIMIRA NAZORA > PAVLOVAČKA SA GLAVNOM

      DUŠANA JERKOVIĆA > VRDNIČKA SA GLAVNOM

      NIKOLE TESLE SA GLAVNOM

      IZLAZ IZ TIVOLA STEVANA SREMCA > SREMSKA SA VUKA KARADŽIĆA

      PRVOMAJSKA SA PAVLOVAČKOM

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