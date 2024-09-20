Zatvaranje ulica u subotu

Zbog održavanja Rumskog polumaratona u subotu 21. septembra u različitim vremeskim intervalima biće zatvrene sledeće ulice:
U VREMENU OD 15:00 DO 19:00 ČASOVA BIĆE ZATVORENE SLEDEĆE ULICE:
START – GRADSKI TRG / ORLOVIĆEVA ULICA (NASPRAM BROJA 4) > PRVOMAJSKA > MOŠE PIJADE > JEZERSKA > 7. VOJVOĐANSKE BRIGADE > LENJINOVA > TIVOLSKA > VUKA KARADŽIĆA (PREMA VOGNJU) –> VUKA KARADŽIĆA (PREMA CENTRU) > GLAVNA >CILJ GRADSKI TRG (ORLOVIĆEVA ULICA).
U VREMENU OD 12:00 DO 20:00 ČASOVA BIĆE ZATVORENA ORLOVIĆEVA ULICA U DELU OD GLAVNE DO VELJKA DUGOŠEVIĆA.
NAPOMENA:
TOKOM ODRŽAVANJA SAME TRKE VRŠIĆE SE PROPUŠTANJE VOZILA NA SLEDEĆIM RASKRSNICAMA:
15. MAJA > 15. AVGUSTA SA ORLOVIĆEVOM
VLADIMIRA NAZORA > PAVLOVAČKA SA GLAVNOM
DUŠANA JERKOVIĆA > VRDNIČKA SA GLAVNOM
NIKOLE TESLE SA GLAVNOM
IZLAZ IZ TIVOLA STEVANA SREMCA > SREMSKA SA VUKA KARADŽIĆA
PRVOMAJSKA SA PAVLOVAČKOM