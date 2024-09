U narednim danima očekuje se porast vodostaja reke Dunav (Foto)

Zbog poplava u Centralnoj Evropi izazvanim obilnim kišama, u narednim danima se očekuje i porast reke Dunav. U Starom Slankamenu na “Marini” iz udruženja nautičara kažu da će u narednih par dana doći do porasta Dunava do 3 metra, ali da reka neće u potpunosti ostati u koritu, te do izlivanja je moguće da će doći u narednim danima.

Aleksandar Krkobabić