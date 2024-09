Ispiranje vodovodne mreže u Jarku

U okviru planiranih redovnih aktivnosti na održavanju vodovodne mreže u utorak 17.09. sredu, 18.09. i četvrtak 19.09.2024. godine u vremenu od 09 do 14 sati u Jarku će biti organizovano ispiranje vodovodne mreže. Za to vreme može doći do smanjenja pritiska u mreži i pojave zamućenja vode.

Nakon izvedenih radova, potrebno je da se voda ispusti iz slavine, do pojave čiste vode, obaveštavaju iz JKP “Vodovod”.