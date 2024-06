Apel da se ne izlazi iz kuća

Predstavnik Nacionalne ekološke asocijacije Milenko Jovanović, komentarišući veliki požar u fabrici za boje, lakove i fasade “Evrojug” u Šidu, za beogradske medije je rekao da situacija nije bezbedna za građane, kao i da jeste opasna po zdravlje, ali da se ne zna koliko.

„DA JE BEZBEDNO NIJE, DA JE OPASNO, JESTE SIGURNO. A NE ZNAMO KOLIKO, NE ZNAMO KOJU ĆE POVRŠINU ZAHVATITI. TO ZAVISI OD PRITISKA EKSPLOZIJE, ZAVISI OD VETRA… VAŽNO JE NAJAVITI DA GRAĐANI BUDU OPREZNI“, ISTIČE JOVANOVIĆ. SREĆA PA NEMA SAD KIŠE, PA DA DOBIJEMO TO PREKO KIŠE U ISHRANI, U LANCU ISHRANE. ALI OPET ĆE TO NEGDE ZAVRŠITI, TO NE NESTAJE. ZAVRŠIĆE NEGDE U NEKOM MANJEM OBIMU. GRAĐANI TREBA DA BUDU OPREZNI” DODAJE JOVANOVIĆ.