Kako preživeti paklene vrućine? (Video)

Republički hidrometeorolški zavod upozorio je danas da će se veoma topla vazdušna masa zadržati u narednih 7 dana kao I da će se temperature kretati i do 40 stepeni celzijusa. Danas je u Sremu bilo pretežno sunčano i veoma toplo najniža temperature bila je oko 20 a najviša oko 37 stepeni. Pik toplotnog talasa sa temperature od 35 do 40 se očekuje od sutra do subote. Kako preživeti ove paklene vrućine, istraživala je naša koleginica Jovana Stupar..