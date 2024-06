Vrelo je i u Sremu

Srem je zahvatio novi novi tropski talas. U većini mesta u najtoplijem delu dana živa u termometru je prelazila 30 podeok na Celzijusovoj skali. Topli vazduh iz Afrike širi se preko Sredozemnog mora ka našoj zemlji, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda I pik se može očekivati od četvrtka do subote, sa temperaturama od 35 do 40 stepeni. U urbanim sredinama slede I tropske noći, a to znači ako je dnevna temperatureoko 38 stepeni, ona minimalna tokom noći neće padati ispod 24,25 stepeni. Lekari savetuju izbegavanje boravka napolju od 11 do 17 sati, unošenje dovoljno tečnosti u organizam, za hronične bolesnike važno je da na vreme uzimaju propisanu terapiju. U slučaju tegoba odmah pozvati Hitnu pomoć.