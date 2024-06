Paljenje strništa zakonom zabranjeno

Nakon žetve, ono što predstavlja ozbiljan problem svake godine jeste paljenje strništa, koje ima veoma negativne posledice kako na zemljište tako I na životnu sredinu, a mogu da prouzrokuju i materijalnu štetu. Osim toga, to je strogo kažnjivo i zakonom zabranjeno, a za prekršioce su predviđene novčane kazne u skladu sa zakonom. Zakonom je zabranjeno spaljivanje trave, ostataka useva i smeća, kao i loženje vatre blizu šuma. Kazne za fizička lica koja prekrše ove zakone kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok za pravna lica iznose od 300.000 do 1.000.000 dinara. U slučaju požara, građani treba odmah da pozovu vatrogasce na broj 193. Sektor za vanredne situacije će pojačati nadzor kako bi se smanjio broj požara na otvorenom.

Kristina Bojić