Vučević: Auto – put Rača – Kuzmin do kraja godine

Auto – put Kuzmin – Rača biće završen do kraja godine, izjavio je predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević. To znači da ćemo imati direktu vezu auto – puta Beograd – Zagreb sa prelazom Sremska Rača, rekao je Vučević i dodao da je to važan projekat koji če olakšati život građanima sa obe strane Save.

Redakcija