Zaključen prvi ugovor za stočni ječam ovogodišnjeg roda-17,80 din/kg bez PDV-a (Video)

preuzeta fotografija

Cene svih primarnih poljoprivrednih kultura su posle dužeg vremena zabeležile pad.

Vremenske prilike uslovile su ove godine raniju žetvu svih poljoprivrednih kultura. U nedelji za nama zaključeni su prvi robno – berzanski ugovori za stočni ječam rod 2024. godine, a cene svih primarnih poljoprivrednih kultura su posle dužeg vremena zabeležile pad. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 2.405,00 tona robe (58,64 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju), ukupne finansijske vrednosti 59.005.100,00 dinara.

Primarna kultura u trgovanju ponovo je bio kukuruz. Tokom prve polovine ove nedelje na tržištu kukuruza primetna je bila povećana ponuda u odnosu na tražnju, koja je bila slaba i na nižem cenovnom nivou. Tek krajem sedmice, usled negativnog trenda cene, došlo je do povlačenja prodavaca i slabije ponude kukuruza. Kukuruzom se u nedelji za nama trgovalo u cenovnom rasponu od 19,30 do 19,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 19,37 din/kg bez PDV-a (21,31 din/kg sa PDV-om).

Prošlonedeljni pad cene nastavio se i ove sedmice, a cena je bila niža za 4,28 odsto u odnosu na sedam dana ranije. Ipak, kao i u prethodnom periodu, kukuruz je ponovo bio dominantna kultura u trgovanju, čineći 55 odsto ukupnog nedeljnog prometa. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT luka po ceni od 20,00 do 20,10 din/kg bez PDV-a.

Pšenica 22,82 din/kg bez PDV-a

Na tržištu pšenice početkom nedelje primetna je bila izuzetno slaba aktivnost učesnika. Prvog radnog dana u nedelji kupci su bili suzdržani, da bi narednog dana izostala ponuda. Slaba aktivnost na obe strane zadržala se do kraja nedelje, kada je došlo do povećanja ponude u odnosu na prethodne dane. Pšenicom se tokom ovih pet radnih dana trgovalo u širokom cenovnom opsegu od 22,70 do 25,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta prodaje.

Ponder cena iznosila je 22,82 din/kg bez PDV-a (25,11 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu sedmicu primetan pad cene od 0,73 odsto. Zaključen je i jedan robno – berzanski ugovor za pšenicu sa hektolitarskom masom 73 kg po ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a. U ponudi se našla i pšenica rod 2024. godine po ceni od 24,00 din/kg bez PDV-a, ali do trgovanja nije došlo. U ukupnom obimu prometa pšenica je ove nedelje učestvovala sa 30 odsto udela.

Slabija potražnja soje

U prvim danima nedelje tražnja za sojinim zrnom je bila izuzetno slaba ili je u potpunosti izostajala. Slaba aktivnost na tržištu soje, kako na strani ponude tako i na strani tražnje, zadržala se do kraja sedmice. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 65,00 do 66,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta uz jasan silazni trend cene tokom nedelje. Ponder cena iznosila je 65,50 din/kg bez PDV-a (72,05 din/kg sa PDV-om), te je i kod sojinog zrna primetan pad cene u odnosu na prethodnu nedelju od 2,24 odsto.

U odnosu na prethodnu godinu prvi SPOT ugovor za novi rod stočnog ječma zaključen je gotovo dve nedelje ranije. Stočni ječam rod 2024. godine prometovan je po ceni od 17,80 din/kg bez PDV-a. Zaključeni su i berzanski ugovori za stočni ječam sa hektolitrom 60kg na paritetu CPT kupac po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa stočni ječam je učestvovao sa 11% udela.

Produktna berza od 3. do 7. juna

Aleksandar Krkobabić