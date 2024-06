Obustava saobraćaja u Vodnoj ulici zbog radova na vodovodnom priključku (Foto)

U toku je obustava saobraćaja u Vodnoj ulici u Sremskoj Mitrovici, od raskrsnice sa Ulicom Filipa Višnjića do raskrsnice sa ulicama Pivarskom i Kuzminskom. Do izmene režima saobraćaja je došlo zbog radova na vodovodnom priključku, koje vrše ekipe JKP “Vodovod”. Izmena traje danas do 17 časova.