Festival “Zlatni žir”

preuzeta fotografija

Pozorište “Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici prvi put će biti domaćin festivala “Zlatni žir” koji će se održati od 11. do 15. septembra. Ovaj festival ima za cilj da afirmiše mlade umetnike pod sloganom “Iskorak”. U glavnom takmičarskom programu naći će se 4 predstave, a konkurs za prijavu otvoren je do 10. juna za sve predstave profesionalnih trupa, nezavisnih i privatnih produkcija iz Republike Srbije, čiji sastav čine većinski pozorišni profesionalci uzrasta do 30 godina.

Katarina Perić Jovanović