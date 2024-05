I ove godine tradicionalni “Rock ‘n’ Roll” turnir u Inđiji

preuzeta fotografija

I ove godine na radost svih ljubitelja malog fudbala biće održan tradicionalni “Rock n’ Roll” turnir i ovaj put na terenu kod Kulturnog centra Inđije. Prijave ekipa trajaće do 13. juna, a turnir će zvanično trajati od 14. do 29. juna. I ovog puta za one najbolje organizatori su pripremili vredne nagrade. Turnir se održava pod pokroviteljstvom Opštine Inđija,Saveza sportova Opštine Inđija ali i Kulturnog centra.

Aleksandar Krkobabić