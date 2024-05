Izmena režima saobraćaja na deonici puta Bešenovo-Šuljam

Preduzeće „Sirmijum put „ doo kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će doći do izmene režima saobraćaja na lokalnom putu deonica kružnog puta od Bešenova do Šuljma i to dana 15.05.2024. godine u vremenu 06:00-20:00.časova.

Za saobraćaj se potpuno zatvara deonica kružnog puta Bešenovo –Šuljam od raskrsnice sa

putem Bešenovo –Bešenovački Prnjavor . Saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce.

