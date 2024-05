Vojvodina dobila novu Vladu (Video+Foto)

Mandatarka za sastav nove Vlade Vojvodine Maja Gojković započela izlaganje pred pokrajinskim poslanicima. Na početku se zahvalila prethodnom pokrajinskom premijeru Igoru Miroviću i istakla je da će nova Vlada Vojvodine nastaviti da radi na tome da Vojvodina bude motor razvoja Srbije.

Budući pokrajinski sekretari će biti:

Vladimir Galić – sekretar za poljoprivredu i potpredsednik Vlade

Milan Popov – sekretar za zdravstvo i potpredsednik Vlade

Robert Otot – sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine i potpredsednik Vlade

Aleksandar Sofić – sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Dane Baste – sekretar za sport i omladinu

Aleksandra Ćirić Bošković – sekretarka za kulturu, javno informisanje i verske zajednice

Bojan Vranjković – sekretar za energetika, građevinarstvo i saobraćaj

Nemanja Erceg – sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine

Branko Markovski – sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost

Nenad Ivanišević – sekretar za privredu i turizam

Predrag Vuletić – sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Smiljka Jovanović – sekretarka za finansije.

Kao potpredsednica Vlade Vojvodine predstavljena je Sandra Božić.

Predsednik poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Vojvodina ne sme da stane“ Dmitar Stanišić najavio da će danas biti izabrana Vlada kontinuiteta koja će nastaviti dosadašnju politiku koju je sprovodila Srpska napredna stranka. Istakao je da mandatarka za sastav Vlade Vojvodine Maja Gojković ima sve potrebne kvalitete da vodi novu Vladu.

Na današnjoj sednici neće prisustvovati predstavnici opozicionih stranaka. Izjavili su da su nezadovoljni zbog toga što nisu na vreme obavešteni o održavanju današnje sednice i da su predložili da se sednica odloži za makar 24 časa, ali da je to na kolegijumu Skupštine odbijeno. Smatraju da je bilo neophodno da im se omogući vreme da se upoznaju sa biografijama kandidata za pokrajinske sekretare, ali s obzirom na to da im to nije omogućeno, odlučili su da bojkotuju sednicu.

Predstavnici poslaničkih grupa Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, kao i predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara istakli su da podržavaju izbor Maje Gojković na mesto predsednika Pokrajinske vlade.