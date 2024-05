Radno vreme Doma zdravlja Ruma

Dom zdravlja Ruma tokom praznika će raditi po sledećem rasporedu. Dežurna služba za odrasle i decu radiće od 7 do 19 sati, dežurna stomatološka služba radiće od 7 do 19 sati dok će u subotu raditi od 7 do 13 sati. Dežurna apoteka je Apoteka „Ruma“ u centru i radiće od 07:30 – 19:30 časova. Služba hitne pomoći radi 24 časa.

Jovana Stupar