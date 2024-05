Međunarodni festival gudača – Stringfest

preuzeta fotografija

XVI Međunarodni festival gudača – Stringfest će se održati od 10. do 12. maja 2024. godine u organizaciji i realizaciji Muzičke škole „Petar Кrančević“ i Umetničkog udruženja Кrančević. Festival gudača ima izuzetan značaj, s obzirom na to da predstavlja podršku mladima u razvoju svojih talenata, te da znatno doprinosi uključivanju mladih u umetnički i kultutni život. Istovremeno, sredina na ovaj način postaje obogaćena jedinstvenim i izuzetnim kulturno-umetničkim događajem.

Takođe, festivali koje organizuje Muzička škola i Umetničko udruženje Krančević – Festival gudača i Festival pijanizma – doprinose razvoju međukulturne saradnje na regionalnom i širem međunarodnom nivou.

Na ovogodišnji Festival gudača se prijavilo 150 učesnika uzrasta od najmlađih do studenata muzičkih akademija i visokih škola, uz pratnju preko 180 profesora i klavirskih saradnika. Takmičenje se odvija u disciplinama: violina, viola, violončelo, kontrabas i kamerna muzika.

Kandidati dolaze iz različitih krajeva, kako iz Mađarske, Rumunije, Bugarske, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, tako i naravno, iz Srbije.

Ustanove koje su ove godine otvorile svoja vrata koncertnom i takmičarskom delu Stringfesta su Galerija “Lazar Vozarević”, Mitrovačka gimnazija, Muzej Srema, Medicinska škola “Draginja Nikšić”, a tu je i domaćin Muzička škola “Petar Krančević”.

Takmičare će ocenjivati četiri različita žirija sastavljena od eminentnih muzičara i pedagoga iz Slovenije, Grčke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Pored takmičarske aktivnosti, XVI Festival gudača – Stringfest ima i bogatu koncertnu aktivnost: