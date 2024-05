Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica

Takođe, radno vreme u Domu zdravlja Sremska Mitrovica biće izmenjeno. Ambulanta opšte medicine 3 Dispanzer na Savi i Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece od 1. do 6. maja radiće od 7 do 20 časova, dok će stomatološka zdravstvena žaštita raditi tokom prazničnih dana od 7 do 14 sati. Služba Hitne medicinske pomoći radiće 24 časa, obaveštavaju iz mitrovačkog Doma zdralvja.

Katarina Perić Jovanović