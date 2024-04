Radno vreme Doma zdravlja Šid

Zbog predstojećih prvomajskih i uskršnjih praznika koji se praznuju od 1. do 6. maja Dom zdravlja Šid radiće prema izmenjenom rasporedu rada.

Služba hitne medicinske pomoći če raditi 24 časa, Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva od 07-15 časova, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece od 7 do 12 časova, Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu od 7 do 13 časova, a Laoboratorija I Apoteka će raditi od 7 do 14 časova.

Gorana Krmar