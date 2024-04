Zastoj tokom dana na Batrovcima

Na Graničnom prelazu Bajakovo danas i sutra u vremenu od 7 do 19 časova, granična policija Republike Hrvatske testira informacioni sistem. To je već prvog dana dovelo do dodatnog zadržavanja na graničnom prelazu Batrovci.

Već oko podneva na Graničnom prelazu „Batrovci“ došlo je do formiranja duže kolone putničkih vozila. Kako su iz Ministarstva unutrašnjih poslova ranije saopštili uzrok je testiranje informacionog sistema sa hrvatske strane.

Teža situacija je za tertnjake. Oni su i prethodnih dana čekali po deset i više sati. Ovo im sada samo, smatraju dodatno produžava vreme čekanja.

Za putnički saobraćaj bile su otvorene tri trake za izlaz iz Srbije, međutim veći deo dana bila je popunjana međuzona zbog zastoja sa hrvatske strane.

Gorana Krmar