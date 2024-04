Neradni dani za predstojeće praznike

Građani Srbije za prvomajske praznike i pravoslavni Uskrs mogu da očekuju mini odmor koji će trajati od 1. do 6. maja. Slobodni dani za praznik rada u Srbiji biće 1. i 2. maj. Ove godine se na to nadovezuju i uskršnji praznici za vernike pravoslavne veroispovesti koji će se obeležiti od 3. do 6. maja, čime će radnici imati šest vezanih dana odmora. Subota 4. maj je jedini dan koji se ne vodi kao verski ili državni praznik, ali s obzirom na to da je u pitanju dan vikenda, za većinu građana Srbije taj dan biće neradni.