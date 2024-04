Veliki broj prijavljenih za vrtić

U Inđiji se nastavlja sa praksom besplatnih vrtića za svu decu na teritoriji opštine. Ipak, iz Predškolske ustanove „Boško Buha“ kažu da je primetan veći broj prijavljenih u odnosu na prethodnu godinu i da im je drago što u Inđiji ima puno dece, ali da to može da dovede do stvaranja lista čekanja ako se ne preduzmu koraci da se dođe do rešenja. Navode da imaju plan i da će u narednim nedeljama aktivno raditi na rešavanju potencijalnog problema, pa veruju da će uspeti da ga reše pre nego što zapravo i dođe do njega.

Jovan Leković