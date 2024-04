U Jarku sutra otežano vodosnabdevanje

preuzeta fotografija

Zbog radova na unapređenju sistema daljinskog upravljanja i kontrole vodosnabdevanja u Crpnoj stanici Jarak , u sredu 24. aprila u vremenu od 9 do 13 sati moguće je da će doći do povremenih prekida u vodosnabdevanju, smanjenja pritiska i do zamućenja vode. Nakon završetka radova i puštanja vode u sistem, zbog moguće pojave mutnoće, potrebno je ispustiti vodu iz slavine, do pojave čiste vode, obaveštavaju iz mitrovačkog “Vodovoda”.

Redakcija