Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst u Šidu u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u sredu 24. Aprila u Crvnom krstu od 9 do 12 časova. Podsećamo da krv mogu dati sve zdrave, punoletne osobe do 65 godina starosti koje ispunjavaju zdravstvene kriterijume. Iz Crvenog Krsta mole sve humane sugrađane da i u buduće redovno dobrovoljno daju krv jer je izuzetno važno da zajedno održavamo kontinuirani priliv krvi do svih pacijenata kojima je potrebna transfuzija krv.

Redakcija