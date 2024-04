Prasići nikad skuplji, za kilogram 800 dinara (Foto+Video)

Cena prasića do 25 kilograma kreće se od 600 do čak 800 dinara za kilogram žive vage,što je ako se uzme u obzir prethodnih mesec dana cena viša za čitavih 200 do 300 dinara. Već je postalo i normalno da pred praznike cena prasića skoči,ali ova veća cena je na tržištu zabeležena i dosta ranije,tvrde uzgajivači.

Aleksandar Krkobabić