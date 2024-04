“Modine” proširila kapacitete u Sremskoj Mitrovici (Foto+Video)

Američka kompanija „Modine“ otvorila je novi pogon za proizvodnju izmenjivača toplote za toplotne pumpe u Sremskoj Mitrovici. Ova kompanija do sada je uložila više od 27 miliona evra i plan je da u naredne tri godine zaposli do 700 radnika. U Sremskoj Mitrovici interes za ulaganje do sada su našle tri američke kompanije.

Na svečano otvaranje novog pogona stigao je i nekadašnji gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović u vreme čijeg mandata je u maju 2014. godine potpisan Ugovor o preuzimanju objekta između kompanije “LUVATA” I “MIV 2 Invest”. Investiciju je tada podržala i država. Na potpisivanju Ugovora u to vreme pored Branisalava Nedimovića bio je prisutan i predsednik Vlade Aleksandar Vučić.

Dolazak Marka Čadeža, predsednika Privredne komore Srbije

Predstavnici Grada Sremska Mitrovica i kompanije, dočekali su i mandatara Miloša Vučevića. Posle dočeka, domaćini i gosti obišli su novu halu, čemu je usledilo svečano puštanje proizvodne linije u pogon.