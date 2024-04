U toku podnošenje zahteva za obeštećenje (Video)

U toku je podnošenje zahteva za obeštećenje svih porodilja koje su bile prinuđene da održavaju svoju trudnoću u periodu od 19. aprila 2019. godine, pri čemu im je smanjena zarada. Od 14. februara, kada je započet proces podnošenja prijava, pa do danas, u Sremskoj Mitrovici je podneto oko 800 zahteva, a očekuje se da do sredine avgusta, do kada i traje mogućnost za podnošenje zahteva, ta brojka bude u porastu.

Katarina Perić Jovanović