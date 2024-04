Zabrana kretanja za vreme izvođenja artiljerijskog opitnog gađanja

Jedinica Vojne pošte Nikinci obaveštava građane da će se izvođenja artiljerijskog opitnog gađanja vršiti 8. I 9. aprila na poligonu u Nikincima, u vremenu od 8 do 18 časova. U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovci, Jarak i Nikinaca, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti. Granice opasnog područja biće obeležene tablama upozorenja, a na prilaznim putevima stajaće stažari i policijski službenici čija se naređenja moraju strogo poštovati. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja je u obavezi da to prijavi Vojnoj pošti 2342 8 Nikinci, najkasnije do 15. aprila.

Jovana Stupar