Manje od deset dana do završetka grejne sezone

Ostalo je manje od deset dana do zvaničnog završetka grejne sezone, koji je predviđen za 15. april. Iz Javno komunalnog preduzeća “Toplifikacija” saopštavaju da grejanje na daljinski system protiče po ustaljenom rasporedu, a pošto je grejni sistem automatizovan, temperatura se prilagođava vremenskim uslovima. Iz preduzeća je potvrđeno da se tokom radnih dana stanovi greju od 6 do 21,30 sati, a vikendom od 7 do 22 sata. Sistem funkcioniše bez većih problema.

Danijela Đaković