Cena pšenice na Berzi 18,9 dinara za kilogram bez PDV-a (Video)

preuzeta fotografija

Ponder cena iznosila je 18,94 din/kg bez PDV-a (20,84 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije cena pšenice bila viša za 1,47 odsto.

Tokom prve nedelje aprila preko Produktne berze je prometovano 2.600 tona robe ukupne finansijske vrednosti 54.730.500,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu, promet je bio manji za 38,99 odsto. Kao i prethodne nedelje, ponovo je najviše interesovanja na tržištu pokazano za pšenicu, te je ona bila dominantna kultura u trgovanju. Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda nastavile su rast i ove sedmice.

Neznatni rast cene kukuruza i pšenice

Uskršnji praznici i neradni dani na svetskim berzama imali su uticaj i na naše tržište, te početkom nedelje na tržištu kukuruza nije bilo puno aktivnosti, budući da su učesnici iščekivali informacije i cene sa svetskih tržišta. Do povećanja aktivnosti došlo je tek sredinom nedelje, a krajem nedelje tražnja je bila nešto veća od ponude. Primetno je bilo i interesovanje za vlažnijim kukuruzom do 16 odsto vlage. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,20 do 17,30 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 17,26 din/kg bez PDV-a (18,98 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu sedmicu, primetan je rast cene kukuruza od 0,5 odsto. Kukuruzom se trgovalo i na paritetu CPT luka po ceni od 17,80 din/kg bez PDV-a. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za kukuruz rod 2022. godine na paritetu CPT kupac po ceni od 17,50 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa ove nedelje kukuruz je učestvovao sa 33 odsto.

Kao i kod kukuruza, i tržište pšenice je početkom nedelje bilo mirno uz primetnu slabiju tražnju. Drugog dana u nedelji došlo je do njenog povećanja, da bi već u sredu ponuda bila veća od tražnje. Ipak, tokom ostatka nedelje, primetna je bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 18,90 do 19,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 18,94 din/kg bez PDV-a (20,84 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije cena pšenice bila viša za 1,47 odsto. Pšenica je bila primarna kultura u trgovanju ove nedelje i činila je 65 odsto ukupnog nedeljnog prometa.

Cena soje porasla za 2,5 odsto

Na tržištu soje ove sedmice je bilo primetno povećanje aktivnosti, pri čemu je ponuda bila slabija od tražnje. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 53,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (58,85 din/kg sa PDV-om), što je ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je rast cene sojinog zrna od 2,49 odsto.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Aleksandar Krkobabić