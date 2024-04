Setva kukuruza uskoro počinje (Video)

I ove sezone biće posejano u Srbiji od 920 do 930 hiljada hektara kukuruza, takođe i u Sremu će se po najviše poljoprivrednih površina prekrivati kukuruz. Za par dana i zvanično počinje setva, koja najviše zavisi od temperature zemljišta koja mora biti do 12 stepeni, a po optimalnom roku sejanje se mora obaviti do 20. aprila.

Aleksandar Krkobabić