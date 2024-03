Cena kukuruza pala na 15,6 dinara po kilogramu? (Video)

preuzeta fotografija

U nedelji za nama preko Produktne berze prometovano je 2.972,00 tone robe, 27,94 odsto više nego prethodne nedelje. Ukupni finansijski promet iznosio je 59.423.770,00 dinara. Cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda i ove sedmice su imale negativan trend, dok je dominantna kultura u trgovanju bio kukuruz.

Prošlonedeljna povećana tražnja na tržištu kukuruza nastavila se i ove sedmice. Tražnja je u toku nedelje najčešće bila usmerena na kukuruz sa analizom na aflatoksin, a izražena je bila i tražnja na CPT paritetu. Ponuda je tokom sedmice bila slabija od tražnje, a nudio se i vlažniji kukuruz sa 16 odsto vlage. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 15,50 do 16,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin, pri čemu je ponder cena iznosila 15,63 din/kg bez PDV-a (17,19 din/kg sa PDV-om). U odnosu na sedam dana ranije, cena kukuruza je zabeležila pad od 1,49 odsto. Zaključeni su i robno – berzanski ugovori za kukuruz na paritetu CPT luka na jedinstvenom cenovnom nivou od 16,10 din/kg bez PDV-a. Kukuruz je ove sedmice bio primarna kultura u trgovanju, čineći 64 odsto ukupnog obima prometa.

Neznatan pad cene pšenice

I na tržištu pšenice je tražnja bila nešto veća od ponude, mada je ona pretežno bila usmerena na paritet CPT luka. Kupci su tokom nedelje pokazali i interesovanje za pšenicu za stočnu ishranu. Pšenicom se trgovalo u cenovnom opsegu od 17,50 do 18,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 18,12 din/kg bez PDV-a (19,93 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu nedelju primetan pad cene od 0,99 odsto. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 34%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za pšenicu sa minimum 14 odsto proteina po ceni od 23,30 din/kg bez PDV-a, a trgovalo se i pšenicom na paritetu CPT luka po ceni od 18,80 din/kg bez PDV-a. Na tržištu soje ni ove sedmice nije bilo većih aktivnosti. S obzirom na to da je tražnja bila slaba i na nižem cenovnom nivou od ponude, do zaključenja robno – berzanskih ugovora nije došlo.

Kada su u pitanju mineralna đubriva, u toku nedelje zaključeni su berzanski ugovori za UREU, po ceni od 48,78 din/kg bez PDV-a, kao i za AN, Genezis, po ceni od 38,31 din/kg bez PDV-a. Đubrivo u formulaciji NPK 15:15:15 prometovano je na paritetu CPT kupac po ceni od 52,66 din/kg bez PDV-a.

Od ostalih roba, u toku nedelje se nudilo stočno brašno po ceni od 12,50 din/kg bez PDV-a, ali ova ponuda nije naišla na odgovor kupaca.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Aleksandar Krkobabić