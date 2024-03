Preventivni pregledi

Preventivni pregledi štitne žlezde tokom vikenda biće organizovani u Domu zdravlja u Šidu i Rumi. U Domu zdravlja u Rumi planirani su preventivni ultrazvučni pregledi štitaste žlezde u nedelju 3.marta, u periodu od 12.00 do 16.00 časova i određivanje nivoa hormona štitaste žlezdeod 07.00 do 11.00 časova. Dok će u Domu zdravlja Šid pregledi biti organizovani istog dana u periodu od 8 do 16 časova. Ova akcija preventivnih pregleda organizuje se u preko 170 zdravstvenih ustanova u širom Srbije

Jovana Stupar